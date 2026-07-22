Il futuro dell' auto? I dati di chi guida

In un’epoca in cui i veicoli sono sempre più digitali, il valore di un’auto si misura ora nei dati che produce. Più che le parti meccaniche o la potenza del motore, conta il flusso continuo di bit e byte generato durante la guida. Questo cambiamento riflette la transizione verso i Software-Defined Vehicles, in cui le informazioni digitali diventano fondamentali per il funzionamento e il valore del veicolo.

Nell'era dei Software-Defined Vehicles (SDV), il vero valore di un'automobile non risiede più soltanto nelle sue componenti meccaniche o nei cavalli erogati dal motore, ma nel flusso ininterrotto di bit e byte che essa genera ogni secondo. Sensori di bordo, telecamere, sistemi di infotainment e moduli telematici trasformano le vetture in vere e proprie piattaforme digitali in grado di raccogliere una quantità sterminata di informazioni. Per i costruttori automobilistici, questo rappresenta il perno su cui fondare il modello di business del futuro.Più datiL'obiettivo primario dei grandi gruppi non è semplicemente raccogliere dati, ma trasformarli in un ecosistema proprietario di servizi dedicati ad altissimo valore aggiunto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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