Le reazioni all’attacco jihadista avvenuto a Modena hanno fatto emergere i modelli comportamentali spesso associati a questi eventi. Sono stati trovati elementi ricorrenti nelle risposte pubbliche e nei commenti, che riflettono le dinamiche tipiche di situazioni simili. La discussione si concentra ora su come affrontare le conseguenze di un episodio del genere e sulle misure da adottare per garantire la sicurezza. Le autorità stanno analizzando le ripercussioni e le possibili strategie di intervento.

Come c'era da aspettarsi nelle reazioni all'attacco jihadista di Modena abbiamo rinvenuto tutti i pattern che siamo abituati a vedere in questi casi. L'auto che "piomba" sulla folla come fosse animata di vita propria, il disagio psichico dell'attentatore, diagnosticato in presa diretta. Il primo riflesso di parte del mondo politico e dell'informazione è ricorrere alla formula dello "squilibrato". Perché se si tratta del gesto di un pazzo, non è terrorismo. E se non è terrorismo, allora non è un problema di integrazione e le politiche immigrazioniste vengono automaticamente scagionate. Ma il fatto che non siano emersi legami di Salim el Koudri con le note sigle del jihadismo non significa che si possa ignorare la matrice del suo attacco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altro che follia di un'auto che “si guida da sola”. Noi oggetto dell'odio di chi abbiamo accolto: è ora di fare sul serio

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19 giri da qualifica: a follia di Ungheria 98

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