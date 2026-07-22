Il Comune sta valutando di vietare i grandi concerti all’ippodromo della Maura, dove si sono svolti eventi con oltre 80.000 spettatori, tra cui artisti come Foo Fighters e Bad Bunny. La decisione riguarda la possibilità di garantire un diverso utilizzo dell’area, che potrebbe essere destinata ad altri scopi. Il dibattito si concentra sulla compatibilità tra grandi eventi musicali e la tutela dell’area, senza ancora una decisione definitiva.

Milano – I concerti alla Maura hanno i mesi o forse gli anni contati. Il Comune potrebbe impedire che l’ippodromo milanese continui ad ospitare mega-show da 80 mila persone, come accaduto anche questa estate con Cesare Cremonini, Foo Fighters, System of a Down e con la doppia data di Bad Bunny. Anzi, nel caso del rapper portoricano lo spettacolo è stato uno solo, perché il secondo, in programma domenica sera, è stato sospeso per la violenza grandinata che si è abbattuta sul capoluogo lombardo. Un imprevisto che ha fatto scattare l’allarme rosso in Comune. Il piano B del Comune. Sì, perché il deflusso degli 80 mila spettatori si è svolto nel caos e avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi di quelle registrate alla fine: confusione e qualche ammaccatura per alcuni fan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro della Maura è senza maxi concerti. Sala scende in campo: “Vogliamo quell’area”

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