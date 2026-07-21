Il concerto di Bad Bunny è stato annullato a causa di un temporale. Il sindaco ha annunciato che si sta valutando un limite di capienza per i concerti futuri. Le polemiche sui disagi generati dall’annullamento sono state sollevate negli ultimi giorni. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si stanno analizzando le possibilità di regolamentare gli eventi all’aperto. La cancellazione ha provocato proteste tra i bigliettisti e gli organizzatori.

Il sindaco di Milaa le poelmiche degli ultimi giorni dopo che è stato annullato il concerto di Bad Bunny, a causa di un violento temporale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Maura, Sala: "Ragioniamo su limiti capienza per i concerti, ma disagi ingigantiti"

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CONCERTI, SALA: RAGIONIAMO SU LIMITI CAPIENZA LA MAURA MA DISAGI INGIGANTITI

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