Il Comune di Milano ha annunciato la volontà di acquistare l'area dell'Ippodromo La Maura. Il sindaco ha dichiarato che l’amministrazione dispone dei fondi necessari per effettuare l’acquisto. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa, senza indicare una data precisa per l’eventuale operazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di acquisto o sui piani futuri per l’area.

Milano, 21 luglio 2026 – Il Comune di Milano vuole comprare l'area dell'Ippodromo La Maura. La conferma arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Sala, anche all'indomani delle polemiche non solo politiche scatenate dalla gestione della sicurezza durante il concerto Bad Bunny, interrotto a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città. https:www.ilgiorno.itmilanocronacabad-bunny-ippodromo-la-maura-edpkwth1 La disponibilità ad acquistare. “Il Comune ha dichiarato pubblicamente alla proprietà (Snaitech, ndr) la disponibilità ad acquistare l'area, però ci vuole volontà da tutte e due le parti. Io non la do per persa, peroò noi siamo molto chiari, abbiamo anche i fondi per poterlo fare - ha dichiarato Sala -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Maura, il sindaco Sala: “Il Comune disposto ad acquistare l’area, abbiamo i fondi per poterlo fare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vendita San Siro, il sindaco Sala: "Non avevano l'obbligo di fare una gara. Abbiamo la coscienza a posto"Il sindaco ha dichiarato che, per la vendita di San Siro e delle aree adiacenti a Milan e Inter, non era necessario indire una gara d'appalto.

La vacanza la decide l’algoritmo: il 79% dei giovani sceglie mete e itinerari dai social ed è disposto a fare qualcosa di completamente fuori dall’ordinario al solo scopo di poterlo raccontare onlineIl 79% dei giovani sceglie le mete e gli itinerari delle vacanze consultando i social media e si mostra disposto a intraprendere esperienze insolite...

Temi più discussi: Ippodromo La Maura, pressing sul sindaco: Basta musica, sì al parco promesso; Bad Bunny, la grandine smaschera l’inadeguatezza della Maura; Milano, la riapertura dei Navigli e la rimozione dell'asfalto: un vademecum per il verde nell'ultimo anno della giunta Sala; Ceccano – Sanità, salta l’accordo sul presidio. Rocca non firma. Il sindaco: manifestiamo.

Ippodromo La Maura, pressing sul sindaco: Basta musica, sì al parco promesso milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

La Maura, il sindaco Sala: Il Comune disposto ad acquistare l’area, abbiamo i fondi per poterlo fareMilano, il primo cittadino spera in un’apertura della proprietà. E riguardo le polemiche degli ultimi giorni: Ingigantita la questione di quello che è successo sabato perché il programma sicurezza ... ilgiorno.it

Sala, il Comune di Milano conferma la volontà di acquistare area de La MauraIl Comune di Milano è ancora intenzionato ad acquistare l'area de La Maura, dove si tengono i concerti, ultimo quello di Bad Bunny che è stato interrotto per una violenta grandinata lo scorso sabato. ansa.it

Qual è il caso irrisolto più strano nel tuo paese? (Per la Francia, senza dubbio, è il caso di Xavier Dupont de Ligonnès: ha assassinato tutta la sua famiglia ed è completamente scomparso.) reddit