Il duro video in cui Mamdani chiede l’arresto di Netanyahu quando verrà a New York
Il sindaco di New York ha pubblicato un video in cui chiede l’arresto del primo ministro israeliano, che a settembre parteciperà all’assemblea delle Nazioni Unite nella città. Nel video, Mamdani invita le autorità statunitensi a intervenire durante la visita per eseguire un possibile arresto. La richiesta si riferisce alla presenza prevista del leader israeliano in occasione dell’evento internazionale.
Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha pubblicato un duro video in cui torna a chiedere al governo degli Stati Uniti di arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando a settembre andrà a New York per partecipare all’assemblea annuale delle Nazioni Unite (che hanno sede in città). Nel video Mamdani lo definisce l’«architetto del genocidio» a Gaza, citando tra le altre cose il lungo blocco delle consegne di cibo e beni essenziali, e dice che «non è il benvenuto a New York, così come ogni altro criminale di guerra in circolazione». Il video di Mamdani arriva dopo che, in un’intervista di questi giorni al New York Times,... 🔗 Leggi su Ilpost.it
Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.
Notizie e thread social correlati
New York, il sindaco Mamdani: “Pronto a chiedere l’arresto di Netanyahu se verrà all’assemblea Onu”Il sindaco di New York ha affermato di essere pronto a chiedere l’arresto del premier israeliano se dovesse partecipare all’Assemblea generale delle...
Mamdani avverte Netanyahu: "Pronto a chiedere l'arresto se verrà all'assemblea Onu a New York"Un avvocato ha dichiarato di essere pronto a chiedere l’arresto di Netanyahu nel caso in cui si presenti all’assemblea dell’Onu a New York.
Argomenti più discussi: 'Argentina favorita dalla Fifa', una battuta di Trump e riparte il complotto mondiale; Britney Spears: Trattata come schiava per anni, non potevo vivere come Christina Aguilera; Trovati 19.000 risultati per mediaset pagina 6 di 864; Italia-Usa, Rudy Giuliani: Trump-Meloni? Le relazioni andranno bene | Libero Quotidiano.it.
Oggi Sylvester Stallone compie 80 anni! Prima di diventare una leggenda, conobbe il lato più duro della vita. Per un periodo dormì perfino nella stazione degli autobus di New York, svolgendo qualsiasi lavoro pur di inseguire il sogno di diventare attore. La facebook
Pugno duro di New York contro i topi, il sindaco Adams nomina una zarina dei ratti35 anni, ex insegnante, Kathleen Corradi è stata messa a capo di una task force specializzata nella caccia e uccisione dei topi a New York. Nel 2022, secondo la Nbc di New York, ci sono stati circa 60 ... tg24.sky.it