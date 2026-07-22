Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha pubblicato un duro video in cui torna a chiedere al governo degli Stati Uniti di arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando a settembre andrà a New York per partecipare all’assemblea annuale delle Nazioni Unite (che hanno sede in città). Nel video Mamdani lo definisce l’«architetto del genocidio» a Gaza, citando tra le altre cose il lungo blocco delle consegne di cibo e beni essenziali, e dice che «non è il benvenuto a New York, così come ogni altro criminale di guerra in circolazione». Il video di Mamdani arriva dopo che, in un’intervista di questi giorni al New York Times,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.

© Ilpost.it - Il duro video in cui Mamdani chiede l’arresto di Netanyahu, quando verrà a New York

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

New York, il sindaco Mamdani: “Pronto a chiedere l’arresto di Netanyahu se verrà all’assemblea Onu”Il sindaco di New York ha affermato di essere pronto a chiedere l’arresto del premier israeliano se dovesse partecipare all’Assemblea generale delle...

Mamdani avverte Netanyahu: "Pronto a chiedere l'arresto se verrà all'assemblea Onu a New York"Un avvocato ha dichiarato di essere pronto a chiedere l’arresto di Netanyahu nel caso in cui si presenti all’assemblea dell’Onu a New York.

Argomenti più discussi: 'Argentina favorita dalla Fifa', una battuta di Trump e riparte il complotto mondiale; Britney Spears: Trattata come schiava per anni, non potevo vivere come Christina Aguilera; Trovati 19.000 risultati per mediaset pagina 6 di 864; Italia-Usa, Rudy Giuliani: Trump-Meloni? Le relazioni andranno bene | Libero Quotidiano.it.

Pugno duro di New York contro i topi, il sindaco Adams nomina una zarina dei ratti35 anni, ex insegnante, Kathleen Corradi è stata messa a capo di una task force specializzata nella caccia e uccisione dei topi a New York. Nel 2022, secondo la Nbc di New York, ci sono stati circa 60 ... tg24.sky.it