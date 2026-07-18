Un avvocato ha dichiarato di essere pronto a chiedere l’arresto di Netanyahu nel caso in cui si presenti all’assemblea dell’Onu a New York. La richiesta riguarda eventuali accuse che potrebbero portare a un procedimento legale contro il leader israeliano. Non sono stati forniti dettagli sulla procedura o sui passaggi successivi. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità coinvolte o di altri leader politici in merito a questa possibilità.

Mamdani sulla richiesta d'arresto di Netanyahu Mamdani può far arrestare Netanyahu? Cosa faranno Trump e Netanyahu? La replica dell'ambasciatore israeliano Mamdani sulla richiesta d’arresto di Netanyahu Il sindaco di New York Zorhan Mamdani ha intenzione di chiedere l’arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando quest’ultimo andrà a New York. Lo ha rivelato al New York Times. Il leader d’Israele è atteso a settembre negli Usa per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani Il sindaco di New York ritiene “che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all’Aia”, riferendosi alla sede della Corte penale internazionale (Cpi), che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del leader israeliano per presunti crimini di guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mamdani avverte Netanyahu: "Pronto a chiedere l'arresto se verrà all'assemblea Onu a New York"

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