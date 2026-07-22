Il Consiglio di Stato ha annullato il divieto del Comune di Mercatello sul Metauro di portare cani nelle aree verdi urbane. La decisione riguarda giardini pubblici, zone scolastiche, sportive e cimiteri, dove il Comune aveva imposto un divieto assoluto. La sentenza stabilisce che tale divieto è illegittimo, senza ulteriori motivazioni o condizioni. La normativa comunale è stata giudicata non conforme alle leggi vigenti.

Il fatto è presto detto: il Comune di Mercatello sul Metauro ha disposto il divieto assoluto di introduzione di animali nelle aree verdi urbane (giardini pubblici, ambiti scolastici, zone sportive, cimiteri, ecc.) a tutela della sicurezza, igiene ambientale e fruibilità delle stesse aree, motivato con la considerazione che si tratta di una piccola realtà urbana, con poco più di mille abitanti, e caratterizzata da un centro edificato che per estensione territoriale è inferiore ad un parco delle città metropolitane; “circostanza che di per sé evidenzia la piccola dimensione delle aree verdi presenti; allo stesso tempo tali dimensioni si riflettono sulla struttura organizzativa dell’ente e sul personale disponibile per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza, che potrebbe essere soluzione alternativa all’imposizione del divieto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “divieto d’accesso ai cani nelle aree verdi” è illegittimo: ecco cos’ha deciso il Consiglio di Stato

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DIVIETO ACCESSO CANI PARCHI E GIARDINI: ANALISI T.A.R LAZIO N° 3487/26

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