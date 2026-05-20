Cinquantottenne molesto a Bellosguardo | scatta il divieto di accesso alle aree urbane
Un uomo di 58 anni di Bellosguardo, già noto alle forze dell'ordine, è stato soggetto di un divieto di accesso alle aree urbane. La misura è stata adottata in seguito a comportamenti considerati molesti nella zona di Bellosguardo. La decisione è stata presa dalle autorità competenti per prevenire eventuali recidive e garantire la sicurezza pubblica. L'uomo non potrà entrare nelle aree urbane designate per un periodo stabilito dalle autorità.
E' scattato un Divieto di Accesso alle Aree Urbane per un 58enne di Bellosguardo, già noto alle Forze dell’Ordine. Nei giorni scorsi, sono intervenuti i carabinieri a seguito di alcuni atteggiamenti molesti dell'uomo nei confronti dei passanti. Ma, nonostante un primo allontanamento, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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