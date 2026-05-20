Cinquantottenne molesto a Bellosguardo | scatta il divieto di accesso alle aree urbane

Un uomo di 58 anni di Bellosguardo, già noto alle forze dell'ordine, è stato soggetto di un divieto di accesso alle aree urbane. La misura è stata adottata in seguito a comportamenti considerati molesti nella zona di Bellosguardo. La decisione è stata presa dalle autorità competenti per prevenire eventuali recidive e garantire la sicurezza pubblica. L'uomo non potrà entrare nelle aree urbane designate per un periodo stabilito dalle autorità.

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