A quattro tappe dalla fine del Tour de France 2026, con il doppio Alpe d'Huez ancora da disputare, la classifica generale sembra ormai decisa: il favorito è Tadej Pogacar. Il direttore della Vuelta 2026 ha dichiarato di essere ottimista riguardo alla partecipazione del corridore sloveno alla prossima corsa. Finora, Pogacar ha mantenuto un vantaggio consistente sulla concorrenza, lasciando intuire che la vittoria finale è molto vicina.

Roma, 22 luglio 2026 - Alla fine del Tour de France 2026 mancano ancora 4 tappe, con in programma anche l'attesissimo doppio Alpe d'Huez, ma l'impressione è che a meno di colpi di scena la questione maglia gialla sia da tempo archiviata a favore di Tadej Pogacar. E poi? Il programma originale della seconda parte della stagione dello sloveno avrebbe avuto in Mondiali, Europei e Giro di Lombardia 2026 le pietanze più pregiate, ma con il passare dei giorni le voci su una possibile partecipazione alla Vuelta 2026 si fanno sempre più insistenti. Pogacar alla Vuelta 2026? Le parole del direttore della corsa. In primis erano stati degli allenamenti svolti da Pogacar insieme alla sua UAE Team Emirates-XRG nella zona di alcune salite in programma nella corsa iberica, in calendario dal 22 agosto al 13 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il direttore della Vuelta 2026 sulla partecipazione di Pogacar: "Sono ottimista"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 10 Was A Tadej Pogacar Statement

Notizie e thread social correlati

Tadej Pogacar mette la Vuelta a España nel mirino? Il direttore: “Ci sono molte possibilità che ci sia”Il direttore della squadra ha dichiarato che ci sono molte possibilità che Tadej Pogacar partecipi alla prossima Vuelta a España.

Pogacar verso la Vuelta 2026? "Valuteremo dopo il Tour de France 2026"Il ciclista sloveno potrebbe partecipare alla Vuelta 2026, anche se per il momento non è ancora confermato.

Temi più discussi: Pogacar alla Vuelta? Il direttore Guillen: Lui vuole esserci, sono ottimista; Vingegaard, brutta caduta e ritiro nella 15^ tappa: frattura alla clavicola. Le news; UAE TEAM EMIRATES-XRG, IN SPAGNA CRESCE L'OTTIMISMO PER LA PRESENZA DI POGACAR ALLA VUELTA; Ciclismo, il cuneese Gabriel Fede chiude con un ottimo terzo posto alla Vuelta Zamora.

Il direttore della Vuelta 2026 sulla partecipazione di Pogacar: Sono ottimistaJavier Guillen fa eco ad Alberto di Monaco, commentando le voci sullo sloveno al via della corsa spagnola: Se lo ha detto il Principe, significa che potrebbe accadere ... sport.quotidiano.net

Tadej Pogacar mette la Vuelta a España nel mirino? Il direttore: Ci sono molte possibilità che ci siaIl Tour de France 2026 sembra ormai saldamente nelle mani di Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG è sempre più vicino a conquistare la ... oasport.it

Tadej Pogacar ha detto che sarebbe stato alla partenza - La partecipazione alla Vuelta è una certezza per il principe Alberto di Monaco reddit