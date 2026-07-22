Durante la notte di Capodanno, un uomo è stato condannato a 14 anni di reclusione per un episodio di violenza considerato isolato e avvenuto in modo estemporaneo. L’imputato ha ottenuto attenuanti generiche, mentre non sono state riconosciute quelle per provocazione. La condanna tiene conto anche dell’aggravante di aver agito in concorso con due minori, contro i quali si sta procedendo separatamente.

Una condotta "isolata" ed "estemporanea". Un imputato meritevole delle attenuanti generiche, seppure non di quella della provocazione, che si bilanciano con l’unica aggravante: l’aver agito in concorso con due minori (verso cui si procede separatamente). Poggia su questo ragionamento la condanna a 14 anni inflitti a marzo dal gup Cesare Bonamartini a Matias Pascual, il ventenne barista italoargentino di Prevalle. Incensurato, il giovane la notte di Capodanno 2025 uccise con una coltellata al petto Roberto Comelli, 42 anni, il carpentiere di Cortefranca che tentava di entrare, non voluto, a una festa privata tra ragazzini nella sala civica del centro anziani di Provaglio d’Iseo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il delitto di Capodanno. Condannato a 14 anni: "La violenza fu isolata"

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