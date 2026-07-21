Un uomo condannato a 14 anni di reclusione per l’omicidio avvenuto a Capodanno ha affermato che la violenza fu un gesto isolato. Durante il processo, ha dichiarato di aver afferrato un coltello dalla cucina dopo che amici avevano urlato che l’aggressore era tornato e si ipotizzava fosse armato. La sentenza si basa sulle prove che escludono un comportamento premeditato e considerano l’episodio come un’azione improvvisa.

«È tornato» urlavano gli amici. Qualcuno dice che abbia un coltello. «Ero vicino alla cucina, d’istinto ho preso da un cassetto la prima cosa che ho trovato: un coltello. L’ho nascosto nell’avambraccio, non volevo usarlo. Ho avuto paura: temevo che stesse andando a prendere un’arma per far del male ai ragazzi». Poi «sono sceso dalle scale a chiocciola trasportato dal gruppo e dal momento. Non ero lucidissimo». Insieme a due amici — all’epoca minorenni (avevano 16 e 17 anni) — Matias Pascual, ex barista 21enne di casa a Prevalle, si trova davanti «quel tizio». Un ragazzino lo colpisce con il calcio della pistola scacciacani, l’altro lo spinge: «Ha fatto un movimento velocissimo, come per saltarmi addosso. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Omicidio di Capodanno, le motivazioni della condanna a 14 anni di Matias Pascual: «La violenza fu isolata»

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Ipswich Killer Dealer, AN EXECUTION, A Corpse Hidden and a phone that EXPOSES everything. TRUE CRIME

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