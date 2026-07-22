Il custode denunciato dopo aver sparato ai ladri

Il custode ha sparato con un revolver calibro 357 Magnum contro dei ladri, esplodendo diversi colpi. I proiettili non hanno colpito nessuno e si sono conficcati nella parete di un’azienda. L’uomo è stato denunciato per aver aperto il fuoco senza aver colpito i malintenzionati. Nessun ferito tra i ladri o tra il personale presente. La scena si è svolta in un’area industriale, dove il custode ha messo in fuga i sospetti.

Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola con un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell’azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne, italiano, custode dell’azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l’arma, tra l’altro particolarmente potente. Il porto d’armi era scaduto dal 2014. La legittima difesa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Casalecchio di Reno, anche in base alla testimonianza del 63enne, l’allarme antintrusione dello stabilimento è scattato poco dopo le 6 del mattino del 19 luglio. 🔗 Leggi su Open.online

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