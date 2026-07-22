Se fino a qualche stagione fa il costume intero era confinato nella borsa da spiaggia, pronto a fare la sua comparsa solo tra lettini e bagnasciuga, oggi le regole del gioco sono completamente cambiate. Con l’arrivo del caldo torrido, la vera sfida modaiola non si combatte sul bagnasciuga, ma sull’asfalto cittadino. E la soluzione più chic, fresca e versatile per svoltare i look estivi è già nel vostro armadio. La metamorfosi del costume intero: da swimwear a top ultra-glam. Perché proprio il costume? La risposta sta nella sua struttura. A differenza dei normali top o canotte, il costume intero offre un’aderenza impeccabile, modella la silhouette e, soprattutto, non si sgualcisce né si sposta durante la giornata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il costume intero è il nuovo summer statement (e ora lo utilizzi anche in città)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho girato TUTTI i NEGOZI per trovare il NEE DOH e il DUMPLING GIGANTE! Unboxing EPICO

Notizie e thread social correlati

Il costume intero couture: l’eleganza estiva conquista le notti metropolitaneIl costume intero couture sta diventando una scelta popolare per le serate estive in città.

Dalla spiaggia all’aperitivo, il costume per lui ora anche in lino e reversibileNegli ultimi anni, il costume da bagno per uomo ha subito alcune trasformazioni, passando da un semplice capo funzionale a un'icona di stile...

Temi più discussi: Alexandra di Hannover oggi in costume intero è già She’s a Rainbow dell’estate 2026; Come trasformare il beachwear in un (profumato) momento couture; Era ora: il ritorno del costume da bagno con i pantaloncini; I saldi estivi continuano su Amazon: tutti i costumi in offerta (anche di marca) che dettano tendenza a meno di 30 euro.

Vi semplifichiamo l’estate La collection Sotto questo sole è disponibile su Mediaset Infinity Cosa aggiungereste? ? x.com

Sexy anche in spiaggia. Il costume intero a brasiliana è il modello più hot dell’estate 2026Un modello che davanti mantiene l’eleganza senza tempo di una silhouette essenziale, mentre dietro si scopre in tutta la sua sensualità. Femminile senza risultare volgare, si prepara a conquistare ogn ... iodonna.it

Il costume intero bicolore di Selvaggia Lucarelli è il costume che tutte vorremmo per (più di) un motivoLa ricerca del costume perfetto potrebbe durare anche tutta la vita. Intero, due pezzi, sgambato, a fascia, a triangolo. Il dilemma su quale calzi a pennello si fa sempre più vasto e conoscere i propr ... elle.com