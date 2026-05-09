Negli ultimi anni, il costume da bagno per uomo ha subito alcune trasformazioni, passando da un semplice capo funzionale a un'icona di stile versatile. Oggi si trovano modelli in lino e reversibili, adatti sia alla spiaggia che all’aperitivo. Fino a poco tempo fa rappresentava l’ultimo acquisto prima delle vacanze, spesso considerato un capo poco importante, tra vari stili e colori, che spesso veniva relegato a funzione esclusivamente balneare.

Fino a non troppo tempo fa era l'ultimo acquisto prima delle vacanze. Funzionale o sfacciato, hawaiano, sobrio, ridicolo o anonimo, è stato forse il capo più delegato del guardaroba maschile, contendendo il primato a mutande e calzini. Da qualche tempo però gli uomini hanno smesso di farsi comprare il boxer o l'orribile slip della virilità esibita dalla mamma prima e dalla moglie dopo. «L'uomo sceglie per sé ed è diventato più esigente», spiega Alessandro Sove, general manager di Iuman (nuovo nome di Intimissimi Uomo) che ha appena presentato a Verona nel quartier generale del gruppo Oniverse (cui fanno capo, tra gli altri, Calzedonia e Tezenis) la nuova collezione mare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla spiaggia all’aperitivo, il costume per lui ora anche in lino e reversibile

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

A pochi passi dalla spiaggia apre il nuovo ristorante che punta su pesce (e anche dolci) alla braceNel fine settimana pasquale a Milano Marittima si apre il sipario su una nuova avventura gastronomica.

Leao Milan, il club ora è stufo! Occhio all’ipotesi cessione: dalla clausola alle squadre interessate a lui all’esteroLeao Milan, il club ora è stufo! Occhio all’ipotesi cessione: dalla clausola alle squadre interessate a lui all’estero Mercato Como, tutti pazzi per...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dalla spiaggia all’aperitivo, il costume per lui ora anche in lino e reversibile; In spiaggia con l’amico a quattro zampe: i lidi dog-friendly da mettere in agenda; Vista mare? Troppo poco: 20 ristoranti dove si mangia praticamente sulla spiaggia (o quasi); Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto, Mondello Festival e street food: cosa fare nel weekend del Primo Maggio.

Dalla spiaggia all’aperitivo, il costume per lui ora anche in lino e reversibileLa nuova collezione Iuman, in tinta unita o fantasia e di varie lunghezze. Tessuti tecnici per asciugarsi in fretta ... ilgiornale.it

Camicie estive uomo lino: 5 modelli per fare un figurone (senza sudare) dalla spiaggia all’aperitivoCamicie uomo lino: 5 modelli estivi per ogni occasione, dallo slim fit al relaxed. Scopri come portarle casual o eleganti e quale scegliere in base al tuo stile. stile.it

L'uomo che ama trova una conchiglia sulla spiaggia. Quando la porta all'orecchio non sente né il mare né il vento né gli angeli,ma la sua stessa voce che canta : Ti amo. Non ha mai udito niente di così bello. Su un'altra spiaggia giacciono tutti gli uomini1 x.com

È una specie di fossile O qualcos'altro Trovato su una spiaggia (Italia) reddit