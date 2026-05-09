Dalla spiaggia all’aperitivo il costume per lui ora anche in lino e reversibile

Da ilgiornale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il costume da bagno per uomo ha subito alcune trasformazioni, passando da un semplice capo funzionale a un'icona di stile versatile. Oggi si trovano modelli in lino e reversibili, adatti sia alla spiaggia che all’aperitivo. Fino a poco tempo fa rappresentava l’ultimo acquisto prima delle vacanze, spesso considerato un capo poco importante, tra vari stili e colori, che spesso veniva relegato a funzione esclusivamente balneare.

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Fino a non troppo tempo fa era l'ultimo acquisto prima delle vacanze. Funzionale o sfacciato, hawaiano, sobrio, ridicolo o anonimo, è stato forse il capo più delegato del guardaroba maschile, contendendo il primato a mutande e calzini. Da qualche tempo però gli uomini hanno smesso di farsi comprare il boxer o l'orribile slip della virilità esibita dalla mamma prima e dalla moglie dopo. «L'uomo sceglie per sé ed è diventato più esigente», spiega Alessandro Sove, general manager di Iuman (nuovo nome di Intimissimi Uomo) che ha appena presentato a Verona nel quartier generale del gruppo Oniverse (cui fanno capo, tra gli altri, Calzedonia e Tezenis) la nuova collezione mare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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