Il costume intero couture sta diventando una scelta popolare per le serate estive in città. Le persone indossano capi eleganti e raffinati, adatti alle notti metropolitane. La tendenza si evidenzia tra chi desidera unire stile e comfort durante le uscite serali. Le boutique propongono vari modelli di costume intero, rielaborati con dettagli sofisticati e tessuti di qualità. La moda estiva si apre così a nuove interpretazioni di eleganza urbana.

Life&People.it Inseguendo giornate che si allungano ed il calore che si allarga tra i vicoli, il guardaroba estivo risponde istintivamente ad un richiamo con metamorfosi ben conosciute, facendo spesso cadere le distinzione geografica tra il rigore urbano e la leggerezza delle vacanze e della spiaggia. La transizione stagionale rilegge un’intuizione sartoriale, l’utilizzo del costume intero couture, capo che si reinventa divenendo body che scolpisce la silhouette;. è la chiave di volta che anticipa la vacanza e la traduce in contemporaneità. La fluidità dei capi e la rilettura dei codici. La moda estiva interpreta costantemente nuovi posizionamenti dei capi tramite una rilettura dei propri codici.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il costume intero couture: l’eleganza estiva conquista le notti metropolitane

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