Il costo della vita corre più degli stipendi | famiglie lombarde in affanno erosi i risparmi per riuscire ad arrivare a fine mese

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il costo della vita in Lombardia aumenta più rapidamente degli stipendi, causando difficoltà alle famiglie nel coprire le spese quotidiane. Le famiglie hanno esaurito i risparmi per arrivare a fine mese, mentre gli stipendi non sono adeguati all’aumento dei prezzi. La differenza tra crescita dei costi e redditi rende difficile gestire le spese di base, con un impatto diretto sui bilanci familiari. La situazione si registra in un contesto di inflazione elevata.

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Milano, 22 luglio 2026 –  Il costo della vita cresce “perché gli stipendi non sono adeguati ai rincari”. Più che il dato relativo all’inflazione - a giugno il +2,6% su base annua in Lombardia si traduce in una spesa di 761 euro in più per una famiglia media (dati Istat elaborati dall’Unione nazionale dei consumatori) - per Luca Mocarelli, professore di storia economica all’Università di Milano-Bicocca, il cortocicuito è “nella mancata correlazione con l’andamento dei salari”. “Prima della guerra all’Ucraina – spiega il docente – ci eravamo abituati per anni a un’inflazione a zero. Un’inflazione che poi è esplosa e successivamente si è ridimensionata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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