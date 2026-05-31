Più di sei italiani su 10 faticano ad arrivare a fine mese | quasi la metà teme peggioramento nei prossimi mesi

Più di sei italiani su dieci fanno fatica a coprire le spese mensili, secondo l’ultimo rapporto Eurispes. Circa un terzo della popolazione utilizza i risparmi per far fronte alle uscite. Quasi la metà delle persone intervistate teme un peggioramento delle condizioni economiche nei prossimi mesi. I dati indicano una situazione di difficoltà diffusa tra i cittadini.

Il quadro economico fotografato dall'ultimo rapporto Eurispes è allarmante: più di sei cittadini su dieci arrivano a fine mese con difficoltà e circa un terzo (33,1%) deve attingere ai propri risparmi. Il 10% più ricco delle famiglie italiane detiene il 59,9% dell'intera ricchezza nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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6 italiani su 10 faticano ad arrivare a fine mese

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