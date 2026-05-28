Secondo un rapporto dell’Eurispes, oltre il 60% della popolazione ha difficoltà a coprire le spese mensili. Il 10% più ricco possiede quasi il 60% della ricchezza totale. La situazione economica del Paese nel 2026 è segnata da molte crisi, secondo un esperto. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle crisi, ma si evidenzia un aumento delle disuguaglianze e delle difficoltà finanziarie tra le famiglie.

Sei italiani su 10 (62,1%) arrivano a fine mese con fatica e, per riuscirci, circa un terzo della popolazione deve usare i risparmi accumulati. A rivelarlo è la 38ª edizione del rapporto Eurispes, da cui emerge una situazione economica «segnata da fragilità diffusa». Oltre il 45% delle famiglie, infatti, afferma di avere difficoltà nell’affrontare il pagamento del canone d’affitto. Seguono le utenze con il 28,7% il mutuo con il 27,2% e le spese mediche con il 25,5%. Il rapporto mostra poi disuguaglianze sempre più forti nella concentrazione della ricchezza: dall’indagine risulta che il 10% più ricco delle famiglie italiane detiene il 59,9% della ricchezza nazionale, mentre la metà più povera appena il 7,4%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Eurispes: «Più di 6 persone su 10 faticano ad arrivare a fine mese. Il 10% più ricco detiene il 59,9% della ricchezza totale»

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