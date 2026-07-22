Il segretario generale di una sigla sindacale ha evidenziato che nel confronto con le aziende del settore lapideo sul contratto integrativo, rimane una distanza significativa riguardo al tema del salario. Dopo l'incontro con le associazioni imprenditoriali, sono stati rilasciati commenti da parte dei rappresentanti sindacali, che hanno definito l'incontro come costruttivo, ma senza risolvere le divergenze sulla questione economica.

Contratto integrativo del lapideo: per Uil un confronto costruttivo, ma sul salario resta una distanza importante. Sul tema intervengono Daniele Battistini, segretario generale Feneal Uil Toscana, e Franco Borghini, Uil Toscana per il comparto lapideo, con un commento al termine del confronto con Confindustria. Dopo la mobilitazione e l’incontro di lunedì, la Uil traccia un primo bilancio del negoziato, parlando di un dialogo che, pur tra momenti di tensione, ha consentito alcuni passi avanti. "Dopo la grande mobilitazione, siamo riusciti a ottenere un tavolo di confronto importante – commentano – e diamo atto che Confindustria, dopo le incomprensioni iniziali, ha avuto un approccio più pragmatico e diretto, permettendo a tutte le parti di confrontarsi con un metodo più costruttivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il contratto del lapideo: "Resta il nodo del salario"

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