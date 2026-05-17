Garelli ha scelto | vuole tornare a Forlì Resta un ultimo nodo | il contratto con Faenza
Gigi Garelli ha deciso di tornare a Forlì e ha accettato l’offerta della Pallacanestro 2.015, assumendo il ruolo di direttore sportivo e presidente. La scelta del nuovo incarico rappresenta un passo importante nella sua carriera nel settore della pallacanestro. Resta da definire ancora il contratto con la società di Faenza, l’ultimo dettaglio prima di ufficializzare il ritorno. La decisione di Garelli arriva dopo un periodo di valutazione delle diverse opzioni professionali.
Gigi Garelli ha scelto. Accetta l’offerta della Pallacanestro 2.015 per diventarne direttore sportivo ma soprattutto presidente. L’attuale direttore tecnico dei RaggiSolaris di Faenza (eliminati giovedì dai playoff di serie B), ha ancora un anno di contratto ma ha comunicato ai vertici del club la sua volontà di dire sì all’offerta del club di viale Corridoni. Ora le parti sono al lavoro per sistemare gli aspetti burocratici. Fra le parti i rapporti sembrano buoni, dunque trapela ottimismo: indiscrezioni in ambito faentino garantiscono che dopo aver ottenuto il via libera dalla società manfreda Garelli sarà libero di firmare il contratto con Forlì e questo potrebbe avvenire addirittura già nel giro di un paio di giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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