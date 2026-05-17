Garelli ha scelto | vuole tornare a Forlì Resta un ultimo nodo | il contratto con Faenza

Gigi Garelli ha deciso di tornare a Forlì e ha accettato l’offerta della Pallacanestro 2.015, assumendo il ruolo di direttore sportivo e presidente. La scelta del nuovo incarico rappresenta un passo importante nella sua carriera nel settore della pallacanestro. Resta da definire ancora il contratto con la società di Faenza, l’ultimo dettaglio prima di ufficializzare il ritorno. La decisione di Garelli arriva dopo un periodo di valutazione delle diverse opzioni professionali.

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