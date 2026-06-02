Salario giusto e dignità del lavoro | lo Studio Sgariglia rilancia il nodo costituzionale irrisolto

Da puntomagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Studio Sgariglia & Partners ha sottolineato l’importanza di affrontare il collegamento tra gli articoli 36 e 3 della Costituzione, evidenziando un problema che si trascina da più di settantotto anni. La questione riguarda il diritto dei lavoratori a un salario giusto e alla dignità del lavoro. La riflessione si concentra sulla necessità di superare questa difficoltà ancora presente nel sistema costituzionale italiano.

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Lo Studio Sgariglia & Partners lancia una riflessione sul rapporto tra gli articoli 36 e 3 della Costituzione e sulla necessità di superare un nodo irrisolto che accompagna il Paese da oltre settantotto anni.. «Il salario giusto non può restare una formula normativa o giurisprudenziale: deve diventare uno strumento concreto di tutela della dignità della persona e di attuazione dell’uguaglianza sostanziale prevista dalla Costituzione». È questo il messaggio al centro della riflessione pubblicata da Nicola Sgariglia, fondatore dello Studio Sgariglia & Partners, che ha voluto richiamare l’attenzione del mondo accademico, delle organizzazioni sindacali, delle imprese, dei professionisti del diritto e delle istituzioni su una questione che continua a rappresentare uno dei principali nodi del sistema lavoro italiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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