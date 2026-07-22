Il concerto da record di Ultimo arriva al cinema con un film-evento esclusivo

Un concerto di Ultimo, che ha attirato centinaia di migliaia di persone a Tor Vergata, sarà trasmesso nelle sale cinematografiche come un film-evento esclusivo. L'evento, considerato da record, sarà disponibile al pubblico attraverso una proiezione nelle sale, portando lo spettacolo dal vivo sul grande schermo. La produzione del film ha confermato l’uscita, senza indicare date specifiche.

. Lo straordinario spettacolo che ha riunito centinaia di migliaia di spettatori a Tor Vergata diventa un film-evento destinato alle sale cinematografiche. Il pubblico potrà rivivere le emozioni del grande live attraverso immagini esclusive, retroscena e contenuti inediti che raccontano uno degli appuntamenti musicali più significativi degli ultimi anni. Il grande concerto che ha segnato un momento storico nella carriera di Ultimo è pronto a conquistare anche il grande schermo. Lo spettacolo “Ultimo 2026 – La favola per sempre”, che ha richiamato un pubblico straordinario all’Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, approderà nei cinema italiani a partire dal 22 settembre con un evento pensato per permettere ai fan di rivivere ogni emozione di quella giornata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Ultimo conquisterà anche il botteghino? Il suo concerto dei record diventa un film: Tutto – Live a Tor Vergata arriva nelle sale dal 22 al 30 settembre Nel trailer c’è anche un inedito, una di quelle canzoni che ti cambiano dentro per sempre shorturl.at x.com

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