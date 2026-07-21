nicaragua ortega annuncia la fine delle elezioni

Il presidente del Nicaragua ha dichiarato che nel paese non ci saranno più elezioni, annunciando una svolta politica senza precedenti. La dichiarazione è stata fatta durante le celebrazioni per l’anniversario della Rivoluzione sandinista del 1979. La comunicazione ha suscitato attenzione internazionale e sollevato preoccupazioni sul percorso democratico del paese. La decisione rappresenta un cambiamento radicale rispetto alle pratiche politiche precedenti, senza indicare eventuali piani o tempistiche future.

Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega annuncia una svolta senza precedenti per il futuro politico del Paese: “Qui non ci saranno più elezioni”, ha dichiarato durante le celebrazioni per l’anniversario della Rivoluzione sandinista del 1979. Secondo il leader nicaraguense, la decisione sarebbe necessaria per impedire il ritorno al potere di forze politiche sostenute dagli Stati Uniti e dagli oppositori del sandinismo. Ortega, 80 anni, al potere dal 2007 dopo il primo mandato negli anni Ottanta, ha rafforzato negli ultimi anni il controllo sulle istituzioni insieme alla moglie Rosario Murillo, nominata copresidente. Le recenti riforme hanno ampliato i poteri della coppia presidenziale e modificato la durata del mandato presidenziale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Nicaragua President Daniel Ortega Bans All Future Elections

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