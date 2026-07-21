Il presidente del Nicaragua ha annunciato che non si terranno più elezioni nel paese. Dopo quasi vent'anni al potere, ha dichiarato che non ci saranno ulteriori consultazioni elettorali. La decisione è stata comunicata senza indicare una data futura per eventuali riforme o cambiamenti. La notizia segna la fine delle elezioni nel paese, secondo quanto riferito dal leader in carica.

Roma, 21 luglio 2026 – Mai più elezioni in Nicaragua. Il presidente de facto del Nicaragua Daniel Ortega, al potere da quasi un ventennio, ha annunciato la fine delle competizioni elettorali nel Paese. Una stretta autoritaria che spalanca le porte a un sistema senza alternanza dopo la scadenza del suo mandato, prevista nel 2027. Viene dunque impedito all’opposizione di assumere la carica. L’annuncio di Ortega. La dichiarazione di Ortega è arrivata durante un discorso per l'anniversario della Rivoluzione sandinista del 1979, segnando un ulteriore rafforzamento del controllo esercitato dal presidente de facto e dalla moglie Rosario Murillo sulle istituzioni del Nicaragua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nicaragua, il presidente Ortega cancella le elezioni: “Mai più al voto”

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