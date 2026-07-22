Il CilIndro del più grande | venticinque anni senza Montanelli il controcorrente che nessuno potrà mai imitare

Sono passati venticinque anni dalla morte di Indro Montanelli. La sua figura viene ricordata come quella di un giornalista controcorrente, difficile da imitare. Marco Travaglio ha sottolineato che chi non ha conosciuto Montanelli non può comprendere appieno la sua grandezza. La sua influenza nel mondo del giornalismo rimane significativa, e la sua vita viene spesso citata come esempio di indipendenza e coraggio professionale.

Per una volta Marco Travaglio ha ragione: chi non ha conosciuto Indro Montanelli non avrà mai la contezza di quanto fosse stato grande. Eppure, è una fortuna che, 25 anni dopo la sua morte, il più celebre, il più bravo, il più incisivo dei giornalisti italiani del Novecento non assista a questo coro di celebrazioni, lui che detestava il reducismo e la retorica. Una vita da hombre vertical. Nato a Fucecchio, un paesino toscano, il 1909, Montanelli a 13 anni diventa fascista. Ha già in mente di fare il giornalista, “l’unica cosa a cui ho pensato sin da quando ho iniziato a pensare “. Inizia a collaborare da giovane con alcune testate autorevoli, seppure di nicchia, del regime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Cil(Indro) del più grande: venticinque anni senza Montanelli, il controcorrente che nessuno potrà mai imitare

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Venticinque anni senza Montanelli, maestro di giornalismoVenticinque anni fa, alle 17:30 del 22 luglio 2001, a Milano, nella clinica Madonnina, moriva Indro Montanelli, decano del giornalismo italiano.

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