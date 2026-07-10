Chi ha voglia di andare a ricordare (e magari scoprire per chi non lo conosce) chi era Indro Montanelli, il fondatore di questo giornale e uno dei più grandi giornalisti italiani, stasera su Rai Storia può rivedersi la puntata di Inimitabili in onda alla 21,10. È un ritratto, realizzato da Edoardo Sylos Labini, della voce più libera e controcorrente del Novecento, tra testimonianza civile e cronaca. La puntata ripercorre la vita di Montanelli (nella foto), dalla nascita a Fucecchio nel 1909 all'affermazione come firma autorevole, grazie a uno stile brillante e a una forte indipendenza di pensiero. E ricorda come la sua carriera abbia attraversato i momenti cruciali del secolo scorso: dagli anni del fascismo, a cui inizialmente aveva aderito per poi distaccarsene, all'esperienza di inviato durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temi più discussi: Chi era Indro Montanelli; Inimitabili; Giornalismo internazionale e nuovi media: al via la Winter School della Fondazione Montanelli Bassi; Montanelli, il 22 luglio si celebra il 25esimo anniversario della morte. Il ricordo della Fondazione, il silenzio colpevole di Milano.

INDRO MONTANELLI. 52 AUGURI. - X x.com

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