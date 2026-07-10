Chi era Indro Montanelli
Chi ha voglia di andare a ricordare (e magari scoprire per chi non lo conosce) chi era Indro Montanelli, il fondatore di questo giornale e uno dei più grandi giornalisti italiani, stasera su Rai Storia può rivedersi la puntata di Inimitabili in onda alla 21,10. È un ritratto, realizzato da Edoardo Sylos Labini, della voce più libera e controcorrente del Novecento, tra testimonianza civile e cronaca. La puntata ripercorre la vita di Montanelli (nella foto), dalla nascita a Fucecchio nel 1909 all'affermazione come firma autorevole, grazie a uno stile brillante e a una forte indipendenza di pensiero. E ricorda come la sua carriera abbia attraversato i momenti cruciali del secolo scorso: dagli anni del fascismo, a cui inizialmente aveva aderito per poi distaccarsene, all'esperienza di inviato durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Berlusconi visto da Montanelli
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Indro Montanelli, una voce fuori dal coro
Dal 7 al 10 maggio ai giardini Indro Montanelli torna Orticol. E grazie al FuoriOrticola tutta la città sboccia tra arte e fioriDal 7 al 10 maggio, i giardini Indro Montanelli ospiteranno Orticol, un evento dedicato agli appassionati di fiori e piante.
Temi più discussi: Chi era Indro Montanelli; Inimitabili; Giornalismo internazionale e nuovi media: al via la Winter School della Fondazione Montanelli Bassi; Montanelli, il 22 luglio si celebra il 25esimo anniversario della morte. Il ricordo della Fondazione, il silenzio colpevole di Milano.
Disponibile la celebre collana Storia d'Italia di Indro Montanelli (in collaborazione con Roberto Gervaso e Mario Cervi), nell'elegante edizione rilegata con copertina rigida pubblicata dal Corriere della Sera. NOTA BENE: Il lotto è composto da 11 volumi an facebook
INDRO MONTANELLI. 52 AUGURI. - X x.com
Chi era Indro MontanelliÈ un ritratto, realizzato da Edoardo Sylos Labini, della voce più libera e controcorrente del Novecento, tra testimonianza civile e cronaca ... msn.com
[Prefilatelica 1454] Lettera di Pino Morosini, Capitano di Venezia a Vicenza, al fratello — fichi, damasco e Pace di Lodi. Sigillo araldico intatto. reddit
Ecco il mio Indro. Il Papa magro del giornalismoPolemista acuminato, aveva un animo fragile che vestiva di cinismo ... msn.com