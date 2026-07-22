venticinque anni senza montanelli maestro di giornalismo

Venticinque anni fa, alle 17:30 del 22 luglio 2001, a Milano, nella clinica Madonnina, moriva Indro Montanelli, decano del giornalismo italiano. Aveva 92 anni.

Firenze, 22 luglio 2026 – Esattamente 25 anni fa, alle 17,30 del 22 luglio 2001 nella clinica Madonnina di Milano, moriva a 92 anni Indro Montanelli, il decano del giornalismo italiano. A ricordare Montanelli, per il ventesimo anniversario della scomparsa, era stato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con queste parole: "Il ricordo di Indro Montanelli suscita ancora intensa partecipazione, non soltanto in coloro che lo hanno conosciuto più da vicino, ma anche nei tanti che ne hanno apprezzato le qualità di cronista, di narratore, di divulgatore storico, di polemista che non rinunciava ai toni forti anche a rischio di disorientare i propri ammiratori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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