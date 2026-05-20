Cesare Cremonini ha visitato lo studio di Damon Albarn a Londra, dove ha trascorso del tempo insieme al musicista. Albarn, noto per il suo talento, possiede uno spazio di lavoro ricco di strumenti musicali rari provenienti da diverse parti del mondo, ognuno con una propria storia. La visita si è svolta in un ambiente descritto come carico di creatività e di un’atmosfera affettuosa. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui progetti o sulle collaborazioni in corso tra i due artisti.

«Damon Albarn è un genio. Nel suo studio di Londra si respira un’aria amorevole e creativa. Un giorno siamo stati nel suo scrigno magico, pieno di strumenti musicali rari provenienti da tutto il mondo, ognuno con una sua storia. È stato bello e curativo sentire la sua energia in un momento difficile, delicato ma molto importante e artisticamente esplosivo per me». A scriverlo è Cesare Cremonini, che ha raggiunto il musicista britannico nella sua “tana”, ovvero lo Studio 13 di West London. Cesare Cremonini sta registrando a Londra, nello studio di Damon Albarn. Se si sia trattata di una visita di piacere, o di una trasferta per lavorare a un progetto comune, non è ancora chiaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cesare Cremonini in studio con Damon Albarn: cosa bolle in pentola?

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