Aurelio De Laurentiis con Tommaso Mazzanti all’Antico Vinaio | Cosa bolle in pentola?

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio De Laurentiis è stato fotografato presso un ristorante chiamato Antico Vinaio insieme a Tommaso Mazzanti. La foto è stata pubblicata da quest’ultimo sui propri canali social. La scena si è svolta in un momento senza ulteriori dettagli pubblicamente noti. Non sono stati diffusi comunicati ufficiali riguardo a eventuali incontri o incontri futuri tra i due. La presenza del presidente del Napoli in questo locale ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori.

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Aurelio De Laurentiis all’Antico Vinaio. Il presidente del Napoli è stato immortalato, come pubblicato dallo stesso proprietario della catena di ristoranti, con Tommaso Mazzanti. Nel post, che verosimilmente è stato condiviso da Roma, si legge: "Grazie Presidente Aurelio De Laurentiis per il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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