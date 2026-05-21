Aurelio De Laurentiis con Tommaso Mazzanti all’Antico Vinaio | Cosa bolle in pentola?
Aurelio De Laurentiis è stato fotografato presso un ristorante chiamato Antico Vinaio insieme a Tommaso Mazzanti. La foto è stata pubblicata da quest’ultimo sui propri canali social. La scena si è svolta in un momento senza ulteriori dettagli pubblicamente noti. Non sono stati diffusi comunicati ufficiali riguardo a eventuali incontri o incontri futuri tra i due. La presenza del presidente del Napoli in questo locale ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori.
Aurelio De Laurentiis all’Antico Vinaio. Il presidente del Napoli è stato immortalato, come pubblicato dallo stesso proprietario della catena di ristoranti, con Tommaso Mazzanti. Nel post, che verosimilmente è stato condiviso da Roma, si legge: "Grazie Presidente Aurelio De Laurentiis per il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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