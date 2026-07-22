Il centrodestra ha presentato esposti, accusando il sindaco di essere l’unico responsabile degli incidenti di lunedì sera in piazza Nettuno. Le opposizioni chiedono le dimissioni del primo cittadino, sostenendo che la manifestazione da lui indetta abbia favorito gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta si è trasformata in guerriglia, con danni e tensioni. Nessuna altra figura o ente è coinvolto nelle accuse.

Il giorno dopo la guerriglia notturna è quello in cui le opposizioni chiedono ‘lo scalpo’ del sindaco. Nel mirino la manifestazione indetta lunedì sera in piazza Nettuno da Matteo Lepore, che per centrodestra e civici avrebbe spianato la strada agli scontri. Fratelli d’Italia, intanto, ha indetto oggi un banchetto con raccolta firme invocando le dimissioni del sindaco: l’appuntamento è alle 18 in via D’Azeglio, angolo via Farini. "Nel momento in cui il sindaco della città invoca la piazza, sa benissimo che aderiranno centri sociali e antagonisti e cosa accadrà: si dimostra responsabile di quanto accaduto – attaccano l’eurodeputato Stefano Cavedagna e Francesco Sassone, coordinatore cittadino di FdI –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra insiste ancora. Esposti di Fratelli d’Italia e Lega: "Lepore è l’unico responsabile"

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