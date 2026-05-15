Sondaggi politici centrodestra ancora giù | Fratelli d'Italia ai minimi Lega di nuovo sotto il 7%
Secondo gli ultimi sondaggi politici, il centrodestra continua a registrare una diminuzione nei consensi. Fratelli d’Italia si trova ai livelli più bassi degli ultimi due anni, mentre la Lega torna sotto la soglia del 7%. Anche Forza Italia mostra un calo nei sondaggi, con percentuali più basse rispetto al passato recente. Questi dati evidenziano un trend negativo per i principali partiti di questa coalizione politica.
Prosegue il calo del centrodestra nei sondaggi. FdI è al livello più basso degli ultimi due anni, la Lega torna sotto la soglia del 7% e anche Forza Italia retrocede. Lieve flessione per il centrosinistra che resta stabile. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro Politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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