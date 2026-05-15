Sondaggi politici centrodestra ancora giù | Fratelli d'Italia ai minimi Lega di nuovo sotto il 7%

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimi sondaggi politici, il centrodestra continua a registrare una diminuzione nei consensi. Fratelli d’Italia si trova ai livelli più bassi degli ultimi due anni, mentre la Lega torna sotto la soglia del 7%. Anche Forza Italia mostra un calo nei sondaggi, con percentuali più basse rispetto al passato recente. Questi dati evidenziano un trend negativo per i principali partiti di questa coalizione politica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue il calo del centrodestra nei sondaggi. FdI è al livello più basso degli ultimi due anni, la Lega torna sotto la soglia del 7% e anche Forza Italia retrocede. Lieve flessione per il centrosinistra che resta stabile. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro Politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SONDAGGI SHOCK ITALIA: PD E M5S GIÙ, FDI SEMPRE PIÙ FORTE!

Video SONDAGGI SHOCK ITALIA: PD E M5S GIÙ, FDI SEMPRE PIÙ FORTE!

Sullo stesso argomento

Sondaggi politici, cala il centrodestra ma scende anche il campo largo: Fratelli d’Italia ai minimi, cresce il PdLa media dei sondaggi della settimana mostra un arretramento della maggioranza e un calo più contenuto dell’opposizione.

Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla e porta giù il centrodestra: sorpasso del centrosinistra

lega di sondaggi politici centrodestra ancoraSondaggi politici 2026 | Campo largo supera Centrodestra ma resta nodo primarie: leader, Conte +12% su SchleiSondaggi politici EMG su partiti e leader: il nodo Primarie nel Campo largo, le tensioni interne nel Centrodestra e il centro che non cresce ... ilsussidiario.net

lega di sondaggi politici centrodestra ancoraSondaggi politici, crollo del Centrodestra in pochi mesi. Rielezione a rischioSondaggi politici, rispetto a inizio anno il Centrodestra è crollato. Ma c'è l'effetto Vannacci da considerare. money.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web