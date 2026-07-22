Il castello di Angers si presenta con una lunga muraglia decorata da diciassette torri che si estende lungo un promontorio sul fiume Maine. La fortezza, costruita come residenza reale, è caratterizzata da pareti alternate in colori scuri e chiari. La struttura si trova nel centro della città e domina il paesaggio circostante. La sua posizione strategica e le torri imponenti sono elementi distintivi della sua architettura.

Quando arriviamo ad Angers, la prima cosa che ci travolge è una muraglia gigantesca, a fasce scure e chiare, in mezzo alla città. Diciassette torri una dietro l’altra, appoggiate su un promontorio sul fiume Maine. Da lontano sembra il set di un film in costume, ma siamo nel pieno centro urbano, tra le vetrine e le rotaie del tram. Il castello di Angers, chiamato anche castello dei Duchi d’Angiò, ha attraversato mille anni tra assedi, principi, carcerati e bombardamenti. E custodisce un tesoro che da solo vale la visita: l’arazzo dell’Apocalisse, un capolavoro medievale lungo un centinaio di metri. Scopriamo tutto. La storia del castello di Angers. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il castello di Angers con le sue torri imponenti: la storia di una fortezza reale

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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