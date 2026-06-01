Israele conquista il castello di Beaufort in Libano perché la fortezza è così importante e strategica

Le forze israeliane hanno preso il controllo del castello di Beaufort in Libano, un sito di grande valore strategico. La fortezza si trova in una posizione chiave, dominando le aree circostanti e controllando rotte importanti. Il primo ministro ha dichiarato che questa operazione rappresenta un ritorno diverso, con unità e determinazione rafforzata. La conquista è avvenuta senza dettagli su eventuali scontri o perdite.

“Oggi siamo tornati in modo diverso. Siamo tornati uniti, determinati e più forti che mai” ha commentato il primo ministro Netanyahu. La presa di controllo da parte degli israeliani del il castello di Beaufort in Libano rappresenta un momento altamente simbolico, poiché la fortezza è contesa da secoli e grazie alla sua posizione è strategica dal punto di vista militare. Costruito dai crociati nel XII secolo, passò a Saladino, ai Mamelucchi e successivamente fu teatro di scontri anche nel moderno conflitto tra Israele e Hezbollah. La struttura, già utilizzata come base militare israeliana tra il 1982 e il 2000, torna oggi simbolo dell’escalation nel sud del Libano, mentre l’area resta altamente instabile e strategica lungo il confine israelo-libanese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Israele conquista il castello di Beaufort in Libano dopo oltre 20 anni, dura condanna di Parigi

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