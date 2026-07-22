Una giovane donna, nota per il suo carattere tranquillo e gentile, ha chiesto rapidamente quanto fosse lontano da Bologna. La conversazione con la conoscente giordana, programmata per motivi di lavoro, si è svolta in un contesto che richiama le tensioni di casi di violenza. La scena si svolge tra parole semplici e un senso di attesa, mentre si cerca di capire quanto possa essere vicina o lontana dalla città italiana.

Ragazza giovane e dal temperamento mite, sempre gentile, la conoscente giordana con cui avevo in programma una telefonata da Amman per ragioni di lavoro ha chiesto subito quanto distante io viva da Bologna. Il video della morte di Abderrahim Fakir sta circolando nel mondo e il dibattito pubblico italiano rischia di tenere il nostro paese confinato in una bolla dove per spiegare l’accaduto o prevenire morti future ciò che serve è discutere dell’addestramento tecnico delle forze dell’ordine. La ragazza di Amman ha invece fatto subito riferimento a ciò che si nota al primo istante guardando il video, e che i mezzi d’informazione italiani non riescono a mettere davvero a tema, spesso neanche a nominare: l’agghiacciante somiglianza con quello che ha ritratto gli ultimi minuti di vita di George Floyd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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