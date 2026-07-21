Il New York Times ha paragonato la morte di un uomo di 43 anni, avvenuta durante un intervento di polizia, a quella di George Floyd. In Italia, il ministro dell’Interno e quello della Giustizia hanno poi ribadito che nel paese non esiste un modello simile a quello dell’Ice e che nessuno è al di sopra della legge. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta alle critiche internazionali.

Il paragone viene direttamente agli Usa, dall’organo di stampa più importante al mondo: il New York Times. A precisare, fare distinguo, prendere le distanze, invece, ci hanno pensato due esponenti di peso del governo italiano, il ministro dell’Interno e quello della Giustizia. Il tutto all’indomani degli scontri nel centro di Bologna, dove si è manifestato contro l’operato della polizia dopo il fermo che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto al Pilastro nel corso di un intervento degli agenti, durante il quale era stato immobilizzato a terra e ammanettato. Un ‘ modello Ice ‘ anche per la Polizia italiana? “In Italia nessuno è al di sopra della legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Fakir, Piantedosi e Nordio: “Non c’è un modello Ice in Italia, qui nessuno è al di sopra della legge”. E il New York Times paragona la morte del 43enne a quella di George Floyd

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