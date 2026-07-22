Il cardinale Tagle ha partecipato alla Fabc, sottolineando che i cristiani possono costruire ponti solo incontrando Cristo, definito come il vero ponte tra cielo e terra. Secondo il cardinale, attraverso Cristo, Dio, l’umanità e la creazione sono collegati. La sua riflessione evidenzia il ruolo di Gesù come elemento centrale per favorire l’incontro e la comunicazione tra persone e comunità. L’intervento si è concentrato sulla necessità di un rapporto personale con Cristo per promuovere l’unità tra i credenti.

I cristiani possono diventare costruttori di ponti solo incontrando prima Cristo, vero ponte tra cielo e terra, Colui attraverso il quale Dio, l’umanità e l’intera creazione “sono tenuti insieme”. Lo ha sottolineato stamani, mercoledì 22 luglio, il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione - Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, intervenendo alla XII plenaria della Federazione delle Conferenze episcopali Asiatiche (Fabc). In corso fino a domenica 26 a Jakarta, in Indonesia, l’Assemblea ha per tema “La chiamata alla conversione sinodale e la missione di essere ponti e costruttori di ponti in Asia”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Il cardinale Tagle alla Fabc: guardare a Cristo, vero costruttore di ponti

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The Word Exposed with Cardinal Luis Antonio Tagle | March 8, 2026

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