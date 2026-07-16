Félix Varela costruttore di ponti tra fede cultura e libertà
Un evento ha portato alla luce la figura di Félix Varela, ricordato come costruttore di ponti tra fede, cultura e libertà. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con interventi che hanno evidenziato il ruolo di Varela come figura di rilievo. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti di diversi settori, sottolineando il contributo storico e intellettuale del personaggio. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione collettiva.
Lorenzo De Cesaris - Città del Vaticano “Figlio illustre di questa terra è padre Félix Varela y Morales”, così San Giovanni Paolo II rendeva omaggio al sacerdote e intellettuale cubano che visse a cavallo del XIX secolo, definendolo, in occasione del discorso tenuto nell’Aula Magna dell’Università dell’Avana nel gennaio 1998, “la pietra angolare” della sua nazione. Varela è una figura, oggi più che mai, di straordinaria attualità, per aver rappresentato una perfetta sintesi tra fede, cultura e impegno civile. Il 9 luglio è uscita finalmente la prima edizione in lingua italiana di Félix Varela. Una biografia (Libreria Editrice Vaticana, 208... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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