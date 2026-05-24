Montemesola il vero errore sarebbe restare a guardare | andate tutti a votare!

Da tarantinitime.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Montemesola si invita la popolazione a partecipare alle elezioni comunali di oggi e domani, sottolineando l’importanza di votare. La campagna invita i cittadini a non restare passivi e a esercitare il loro diritto di voto. Oltre alla scelta del sindaco e del consiglio, si evidenzia la necessità di partecipare attivamente alla vita democratica del paese. Nessun altro dettaglio su candidati o temi specifici è stato fornito.

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Tarantini Time Quotidiano Oggi e domani non dobbiamo solo eleggere un sindaco e un consiglio comunale. Siamo chiamati a scegliere se partecipare oppure restare spettatori del nostro futuro. Alzatevi tutti dal letto, prendete dieci minuti del vostro tempo e la tessera elettorale. Andate al seggio e avvaletevi di quel sacrosanto diritto che i nostri genitori e nonni hanno ottenuto ad ogni costo: il diritto di scegliere. Ed è soprattutto agli indecisi che bisogna parlare. A chi pensa che “tanto non cambia nulla”. A chi è deluso. A chi non si sente rappresentato fino in fondo. A chi guarda questa campagna elettorale con distacco, stanchezza o perfino sfiducia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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