A Montemesola si invita la popolazione a partecipare alle elezioni comunali di oggi e domani, sottolineando l’importanza di votare. La campagna invita i cittadini a non restare passivi e a esercitare il loro diritto di voto. Oltre alla scelta del sindaco e del consiglio, si evidenzia la necessità di partecipare attivamente alla vita democratica del paese. Nessun altro dettaglio su candidati o temi specifici è stato fornito.

Tarantini Time Quotidiano Oggi e domani non dobbiamo solo eleggere un sindaco e un consiglio comunale. Siamo chiamati a scegliere se partecipare oppure restare spettatori del nostro futuro. Alzatevi tutti dal letto, prendete dieci minuti del vostro tempo e la tessera elettorale. Andate al seggio e avvaletevi di quel sacrosanto diritto che i nostri genitori e nonni hanno ottenuto ad ogni costo: il diritto di scegliere. Ed è soprattutto agli indecisi che bisogna parlare. A chi pensa che “tanto non cambia nulla”. A chi è deluso. A chi non si sente rappresentato fino in fondo. A chi guarda questa campagna elettorale con distacco, stanchezza o perfino sfiducia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, il vero errore sarebbe restare a guardare: andate tutti a votare!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ternana, passi in avanti per l’azionariato popolare: “La città e i tifosi tutti non intendono restare a guardare”Sono stati compiuti progressi nella proposta di introdurre l’azionariato popolare nella gestione della squadra di calcio locale.

Leggi anche: Montemesola, incontro pubblico sul referendum giustizia: “Perché votare Sì”