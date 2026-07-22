Il governo ha annunciato un piano che si basa su tre pilastri principali per affrontare l’emergenza abitativa. Sono stati stanziati fondi pubblici e coinvolti investimenti privati per rilanciare il settore edilizio. Il progetto prevede interventi mirati per incrementare l’offerta di alloggi e favorire la ripresa delle attività edilizie. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o le modalità di attuazione.

Sono tre i pilastri su cui punta il Governo per provare a dare una risposta all’emergenza abitativa e rimettere in circolo risorse pubbliche e private. È questo l’impianto del Piano casa varato dall’esecutivo, che punta sul recupero degli alloggi popolari, sulla valorizzazione del patrimonio pubblico e sull’ingresso dei grandi capitali immobiliari. Il primo intervento riguarda le case popolari oggi inutilizzate. È il capitolo destinato a produrre effetti più rapidi, perché punta a recuperare abitazioni già esistenti evitando i tempi lunghi delle nuove costruzioni. La dotazione iniziale prevista è di 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cantiere per il futuro. Tre pilastri dell’edilizia

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