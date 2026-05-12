Pittella a Potenza | 4 pilastri per il futuro della Basilicata

Durante un evento a Potenza, un rappresentante regionale ha illustrato i quattro pilastri fondamentali che guideranno la riforma della Basilicata. Sono stati discussi i settori che dovranno sostenere lo sviluppo futuro della regione. Inoltre, si sono affrontate le possibili strategie per trasformare la regione in un punto di collegamento tra l’interno e il Mediterraneo, favorendo relazioni e scambi commerciali.

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? Domande chiave Quali sono i quattro pilastri che guideranno la riforma regionale?. Come può la Basilicata diventare un ponte verso il Mediterraneo?. Perché l'innovazione tecnologica è decisiva per salvare i borghi lucani?. Chi dovrà garantire che le riforme arrivino ai centri minori?.? In Breve Luigi Contu e Francesco Loscalzo coordinano il tour Italia Innovativa a Potenza.. Obiettivo superare i dualismi territoriali per collegare il Mezzogiorno al Mediterraneo.. Strategia basata su agricoltura, sanità, transizione energetica e nuovo piano industriale.. L'innovazione mira a contrastare lo spopolamento dei centri minori della Basilicata.. A Potenza, martedì 12 maggio 2026, Marcello Pittella ha tracciato la rotta per il futuro della Basilicata durante la seconda tappa del tour Italia Innovativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pittella a Potenza: 4 pilastri per il futuro della Basilicata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pittella rievoca Franco Adamo: l’eredità politica in Basilicata? Cosa sapere Gianni Pittella commemora Franco Adamo ad Albano di Lucania a tre anni dalla morte. Potenza, il design globale nel cuore della Basilicata: Life 2026? Domande chiave Come può il design trasformare la Basilicata in un polo creativo? Chi sono i 30 professionisti internazionali che arriveranno a...