Dal progetto al cantiere la Scuola Master Fratelli Pesenti porta il digitale nella cultura dell’edilizia

Un cantiere rappresenta un ambiente complesso dove investimenti, normative, dati, tempistiche e competenze tecniche devono interagire efficacemente. La Scuola Master Fratelli Pesenti ha avviato un progetto volto a integrare il digitale nella cultura dell’edilizia, partendo dalla fase di progettazione fino alla realizzazione. L’obiettivo è promuovere strumenti digitali per migliorare la gestione e l’efficienza delle attività edilizie, coinvolgendo diverse figure professionali e processi.

Un cantiere è molto più di un luogo operativo: è un sistema complesso in cui investimenti, normative, dati, tempi e competenze tecniche devono dialogare tra loro. Dunque, l’innovazione nel mondo delle costruzioni, oggi nasce anche dalla capacità di formare professionisti in grado di progettare, valutare e gestire opere sempre più articolate, utilizzando strumenti digitali avanzati e approcci orientati alla sostenibilità. La Scuola Master Fratelli Pesenti del Politecnico di Milano lavora in questa direzione, con percorsi universitari rivolti a laureati in ingegneria e architettura e a professionisti che desiderano aggiornare la propria preparazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

he was just a peasant to her, until he crushed the villains and saved the day! watch her regret.

Notizie e thread social correlati

"Nella serie A dell’edilizia ospedaliera". Il plesso di Campiglione fa scuolaIl nuovo ospedale di Campiglione, ancora in fase di completamento, è stato selezionato come esempio di riferimento a livello nazionale nel settore...

Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontriIl 27 maggio si terrà il primo di tre incontri dedicati alla riforma della disabilità, focalizzandosi sulla nuova definizione e sui cambiamenti in...