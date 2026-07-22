Il cannone robot dei Marines contro gli sciami di droni | come funziona il Bullfrog

La lotta ai droni, soprattutto quelli di piccole e piccolissime dimensioni, rappresenta la sfida principale delle difese aeree delle forze armate odierne. La guerra in Ucraina, come la guerra contro l'Iran, hanno dimostrato come questi assetti rappresentino una minaccia per infrastrutture, forze terrestri, unità navali e perfino per gli stessi sistemi di difesa aerea tradizionali. Avere la possibilità di effettuare quella che in gergo si chiama C-UAS (Counter – Unmanned Air System) in modo efficace è una priorità soprattutto per le forze terrestri, come dimostrato dal campo di battaglia ucraino. Il principio cardine, in questo caso, è avere un'elevata mobilità unita a un'efficacia che permetta di ridurre considerevolmente, se non eliminare, un attacco portato con piccoli droni e loitering munitions (munizioni circuitanti). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Iran Challenged U.S. Navy... Now The Pentagon Just Did The UNTHINKABLE Against Them

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