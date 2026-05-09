Ucraina ecco lo Stash | il nuovo sistema antiaereo contro gli sciami di droni russi
L’Ucraina ha presentato ufficialmente il sistema antiaereo “Stash” durante un attacco russo in cui sono stati impiegati più di 400 droni. La piattaforma, progettata per la difesa a corto raggio, è stata utilizzata in diverse regioni del Paese nel corso di un’operazione su vasta scala. La dimostrazione si è svolta in un momento di crescente attività militare nel territorio.
L’Ucraina ha mostrato per la prima volta il sistema antiaereo “Stash”, una nuova piattaforma a corto raggio impiegata durante un massiccio attacco russo condotto con oltre 400 droni contro diverse regioni del Paese. La comparsa del sistema conferma l’evoluzione della strategia difensiva di Kiev, sempre più orientata verso reti antiaeree distribuite e sostenibili, capaci di contrastare gli attacchi di saturazione preservando, nel contempo, gli intercettori strategici destinati alle minacce a maggiore valore operativo. La risposta ucraina alla strategia russa della saturazione aerea. Negli ultimi anni Mosca ha progressivamente perfezionato una...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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