Ucraina ecco lo Stash | il nuovo sistema antiaereo contro gli sciami di droni russi

L’Ucraina ha presentato ufficialmente il sistema antiaereo “Stash” durante un attacco russo in cui sono stati impiegati più di 400 droni. La piattaforma, progettata per la difesa a corto raggio, è stata utilizzata in diverse regioni del Paese nel corso di un’operazione su vasta scala. La dimostrazione si è svolta in un momento di crescente attività militare nel territorio.

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