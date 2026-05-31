NATO in Lituania | testata la nuova difesa contro gli sciami di droni

Notizia in breve

Una nuova infrastruttura digitale è stata testata in Lituania per contrastare sciami di fino a cinquanta droni. Durante l'esercitazione, sono stati simulati attacchi con diversi velivoli e la tecnologia ha tentato di intercettarli simultaneamente. Il test fa parte di un progetto della NATO per sviluppare sistemi di difesa più efficaci contro minacce aeree multiple e coordinati.