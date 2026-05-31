NATO in Lituania | testata la nuova difesa contro gli sciami di droni
Una nuova infrastruttura digitale è stata testata in Lituania per contrastare sciami di fino a cinquanta droni. Durante l'esercitazione, sono stati simulati attacchi con diversi velivoli e la tecnologia ha tentato di intercettarli simultaneamente. Il test fa parte di un progetto della NATO per sviluppare sistemi di difesa più efficaci contro minacce aeree multiple e coordinati.
? Punti chiave Come può un'unica infrastruttura digitale fermare cinquanta droni contemporaneamente?. Quali tecnologie specifiche permettono la sinergia tra sistemi USA e britannici?. Perché la difesa di gruppo è più efficace della difesa individuale?. Come cambieranno le strategie NATO ai confini dopo questi test?.? In Breve Esercitazione Saber Strike 26 conclusasi il 19 maggio in Lituania.. Oltre 50 dispositivi diversi coordinati tramite un'unica infrastruttura digitale.. Evoluzione del Project Flytrap dopo i precedenti test in Polonia e Germania.. Sinergia operativa tra artiglieria statunitense e paracadutisti del Regno Unito.. Scudo tecnologico NATO in Lituania: testati sistemi avanzati contro gli attacchi con sciami di droni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Difesa ucraina: arriva lo Stash per fermare gli sciami di droni russiÈ stato annunciato l’arrivo di uno nuovo sistema di difesa ucraino, chiamato Stash, progettato per bloccare gli attacchi con grandi sciami di droni...
Ucraina, ecco lo “Stash”: il nuovo sistema antiaereo contro gli sciami di droni russiL’Ucraina ha presentato ufficialmente il sistema antiaereo “Stash” durante un attacco russo in cui sono stati impiegati più di 400 droni.
Argomenti più discussi: La NATO testa attacchi a lungo raggio contro la Russia dalla stazione metropolitana di Londra; La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO.
CHIWAHUA IMPAZZITI La Lituania invita apertamente la NATO ad attaccare Kaliningrad. Sì, avete letto bene: un ministro baltico propone serenamente di colpire una delle aree più militarizzate della Federazione Russa, convinto probabilmente che la Terza G facebook
Così la Russia di Putin potrebbe invadere la Lituania e far crollare la Nato con soli 15mila soldatiRoma, 13 febbraio 2026 – Le truppe di Putin entrano in Lituania con la scusa di una crisi nell’enclave di Kaliningrad. Polonia e Germania, con il timore di scatenare un conflitto ben più ampio, non ... quotidiano.net
Lituania: soldati tedeschi alzano il ‘muro’ contro la Russia. Fino a qui e non oltre, questa è la NatoBerlino, 05 agosto 2025 - La Lituania continua ad alzare il muro, con l’aiuto della Germania. La 45ma Brigata corazzata tedesca, attualmente dislocata nel Paese, punta a diventare pienamente operativa ... quotidiano.net