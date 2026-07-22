Grosseto cane ha un malore in spiaggia | i padroni fingono di cercare aiuto e scappano | La denuncia | Morto tra le braccia dei bagnanti

Da tgcom24.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due proprietari di un cane in spiaggia hanno lasciato l’animale a una sconosciuta dopo che aveva avuto un malore, fingendo di cercare aiuto. La donna è stata chiamata a prendersi cura del cane, che poi è morto tra le braccia di alcuni bagnanti. La denuncia segnala che i proprietari si sono allontanati senza fornire assistenza, lasciando l’animale in condizioni critiche.

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Appena hanno capito che il cane non stava bene i due proprietari lo hanno abbandonato a una sconosciuta in spiaggia chiedendole di curarlo mentre "loro andavano a cercare aiuto". Ma sono scomparsi, lasciando che l'animale morisse. È accaduto a Cala di Forno, all'interno del Parco della Maremma in provincia di Grosseto, durante la giornata di domenica 19 luglio. I proprietari avevano deciso di ignorare il divieto d'accesso alla spiaggia per gli animali domestici e, secondo quanto raccontato dalla donna tra le cui braccia è deceduto il cane, se la sarebbero data a gambe al primo segnale di sofferenza del loro pastore tedesco. L'Aidaa (Associazione italiana difesa animali ed ambiente) ha presentato un esposto alla procura di Grosseto chiedendo che i colpevoli vengano rintracciati e puniti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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