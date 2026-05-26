Tragedia in spiaggia si sente male in acqua e muore sotto gli occhi dei bagnanti

Notizia in breve

Un uomo di circa 85 anni è morto questa mattina ad Arenzano dopo aver avuto un malore in acqua. I bagnanti hanno assistito alla scena, ma non sono riusciti a intervenire in tempo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La salma è stata rimossa e sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine.