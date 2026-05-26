Tragedia in spiaggia si sente male in acqua e muore sotto gli occhi dei bagnanti
Un uomo di circa 85 anni è morto questa mattina ad Arenzano dopo aver avuto un malore in acqua. I bagnanti hanno assistito alla scena, ma non sono riusciti a intervenire in tempo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La salma è stata rimossa e sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine.
Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, ad Arenzano, dove un uomo di circa 85 anni è morto dopo aver accusato un malore in mare, sotto gli occhi dei bagnanti. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si era tuffato in acqua intorno alle 9,30 all'altezza dei bagni Lido, quando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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