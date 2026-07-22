serie b il calendario debutto in casa per carrarese empoli e pisa arezzo in trasferta

Il campionato di Serie B inizia con Carrarese, Empoli e Pisa che giocano in casa, mentre Arezzo affronta una trasferta. La prima giornata si svolge il 22 luglio 2026. La scorsa stagione ha registrato numeri record, con il campionato deciso all'ultima giornata.

Ascoli Piceno, 22 luglio 2026 – “Spero vengano superati ancora i numeri della passata stagione, che sono stati straordinari. È stato un campionato deciso all'ultima giornata”. L'Ascoli ritrova la Serie B e incassa l'abbraccio della Lega. In occasione della presentazione del calendario del campionato 20262027 oggi ad Ascoli Piceno, il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha elogiato la città e la passione dimostrata dai tifosi bianconeri, sottolineando il valore del ritorno del club tra i cadetti. Bedin ha ricordato innanzitutto come il nuovo campionato ritrovi diverse realtà storiche del calcio italiano. “Riabbracciamo Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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