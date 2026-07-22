Il buco dei redditi in Italia | -1,6% rispetto al 1990

I redditi in Italia sono diminuiti dello 0,4% tra il 1990 e il 2023, secondo i dati ufficiali. La media Ocse è aumentata del 35%, mentre negli Stati Uniti si registra un incremento del 50,5%. La Spagna ha registrato una crescita del 12,9% nello stesso periodo.

I redditi in Italia sono in calo dell’ 1,6% rispetto al 1990. Mentre la media Ocse segna un +35% e gli Usa arrivano a +50,5%. La Spagna cresce del 12,9%. Gli interventi sull’Irpef hanno mitigato gli affanni negli anni. Ma le cause strutturali sono ancora lì. L’analisi dell’ Ufficio Parlamentare di Bilancio a firma di Stefano Boscolo, Corrado Pollastri e Lorenzo Toffoli e riportata dal Sole 24 Ore fa raggelare soprattutto per il confronto internazionale. Il buco dei redditi in Italia. Tra 1990 e 2024 le retribuzioni reali lorde dei lavoratori dipendenti sono cresciute del 35% nei Paesi dell’Ocse, in una media alzata da Usa ( +50,5% ) e Regno Unito ( +48,4% ). 🔗 Leggi su Open.online

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