Buco sanità Regione aumenta Irpef | Sarà per redditi superiori ai 15mila euro
Durante una riunione odierna, è stato annunciato che la Regione ha deciso di aumentare l’addizionale Irpef in modo progressivo, incidendo principalmente sui redditi superiori ai 15.000 euro. La misura mira a coprire un disavanzo sanitario stimato in circa 349 milioni di euro. La modifica riguarderà le diverse fasce di reddito, con l’obiettivo di reperire risorse aggiuntive per il settore sanitario regionale. Nessuna altra informazione sui tempi di applicazione o ulteriori dettagli è stata comunicata al momento.
BARILECCE – Un aumento dell’addizionale Irpef, seppur progressivo e per fasce di reddito, per coprire il disavanzo sanitario pugliese da circa 349 milioni di euro. Il presidente Antonio Decario ha ufficializzato, nel corso di una conferenza stampa, tenutasi questa mattina a Bari, la manovra per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
BUCO SANITA' REGIONE PUGLIA: CHI PAGHERA' AUMENTO IRPEF E CHIUSURA OSPEDALI LA VERSIONE DI SAVINO
Sullo stesso argomento
Puglia, disavanzo sanità: manovra, i redditi 15mila-28mila euro pagheranno circa quattro euro in più al mese Conferenza stampa di Decaro: addizionale Irpef, nessun aumento per i redditi più bassiDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina il presidente della Regione Puglia ha presentato in conferenza stampa tutti i...
Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medioCercare di non aumentare le tasse non solo ai redditi bassi, quelli al di sotto dei 15.
?Sanità in rosso, la Regione aumenta l’Irpef: fino a oltre 66 euro al mese per i redditi più alti Le parole di Decaro: Lo faccio con la morte nel cuore facebook
Buco sanità in Puglia, ecco l’aumento Irpef. Decaro: Sarà per i redditi superiori a 15mila euroL’annuncio del presidente della Regione. L’aumento dell’addizionale servirà a recuperare un disavanzo di 350 milioni accumulato nel 2025 da Asl e aziende ... bari.repubblica.it
Pienamente d'accordo, quello che ha iniziato a fare a Bari De Caro attaccato da tutto il centro-destra c'è quasi un buco di 400.000 euro nella sanità e se vogliamo i servizi dobbiamo pagarli. Chi lo ha votato lo sapeva lo aveva nel programma di ripianare i conti x.com
Sanità in rosso, la Puglia aumenta l’Irpef: più tasse per i redditi sopra i 15mila euroPiù tasse regionali per coprire il buco della sanità pugliese. La Regione Puglia si prepara ad aumentare l’addizionale regionale Irpef ... immediato.net