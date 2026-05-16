Buco sanità Regione aumenta Irpef | Sarà per redditi superiori ai 15mila euro

Durante una riunione odierna, è stato annunciato che la Regione ha deciso di aumentare l’addizionale Irpef in modo progressivo, incidendo principalmente sui redditi superiori ai 15.000 euro. La misura mira a coprire un disavanzo sanitario stimato in circa 349 milioni di euro. La modifica riguarderà le diverse fasce di reddito, con l’obiettivo di reperire risorse aggiuntive per il settore sanitario regionale. Nessuna altra informazione sui tempi di applicazione o ulteriori dettagli è stata comunicata al momento.

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